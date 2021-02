Troede han skulle hjem og spise rugbrød - blev modtaget som helt

Danmarks landstræner for håndboldherrerne, 49-årige Nikolaj Jacobsen, kom mandag aften hjem til den sydfynske ø Thurø med sin VM-medalje.

Læs også Velkommen hjem: Thurø er stolt af lokal landsholdstræners præstation

Her blev han mødt af flag og fakler fra de lokale, der var mødt op for at hylde VM-helten.

- Det er meget overvældende. Jeg havde regnet med, at jeg skulle hurtig hjem og have en rugbrødsmad, siger Nikolaj Jacobsen til TV 2 Fyn.

- Jeg sætter stor pris på, at der er mødt så mange op. Det havde jeg ikke regnet med, fortsætter han.

02:42 Se tv-interviewet med Nikolaj Jacobsen mandag aften fra Thurø. Luk video

Stop-piller og Cola Zero

Landstræneren fra Sydfyn har været igennem nogle hårde dage i Egypten.

Det er ikke kun presset fra de mange tætte VM-kampe, der har sat sit præg på den 49-årige håndboldlegende. Et maveonde plagede danskeren i de afgørende dage under verdensmesterskabet, så i fire dage levede Nikolaj Jacobsen primært af stop-piller og Cola Zero.

- Jeg er selvfølgelig glad og lettet over, at det er gået, som det er gået, men jeg er selvfølgelig også lidt træt efter en hård turnering og en god fest i går (søndag, red.), siger Nikolaj Jacobsen.

Forskel gennem sport

2,6 millioner danskere så VM-finalen søndag eftermiddag, og der har været massiv dansk støtte under coronanedlukningen, som formentlig er årsag til, at endnu flere har kigget med.

- Det er fedt, at man gennem sport kan gøre en forskel. Vi er glade for, at der er nogle, der gider se os spille håndbold, siger Nikolaj Jacobsen.

Læs også Stolthed over GOG-kometer: Emil Jakobsen og Mathias Gidsel fik flyvende landsholdsdebut

De næste dage skal han tilbringe sammen med sin familie og i sin seng.

- Nu skal jeg have indhentet noget søvn, fastslår Nikolaj Jacobsen.

Danmark besejrede Sverige med 26-24 i søndagens VM-finale. Det var anden gang i træk, at Danmark vandt VM - noget, som kun Sverige, Rumænien og Frankrig tidligere har formået.