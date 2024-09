Tv-journalist skulle filme pendlerkaos - så skete der noget uventet

"Et sammenfald"

Ifølge GoCollective er det et sammenfald, at der var særligt god plads, den dag TV 2 Fyn kørte med. Faktisk var det meningen, at der igen i dag skulle have været et ekstra togsæt, men optankningsbesvær hos en ekstern leverandør, satte en stopper for dén plan, fortæller Mikkel Juul, GoCollectives kommunikationschef.

Kan du forstå, hvis de pendlere, vi har snakket med, tænker, at det var belejligt, at I havde et ekstra togsæt lige den dag, hvor TV 2 Fyn skulle med ud at køre?