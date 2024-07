Udlån af børnebøger boomer: - Der er meget mental sundhed i det

Den stigning mærker de også tydeligt på Svendborg Bibliotek. Og her er det mere specifikt udlån af fysiske børnebøger, de mærker en stigning i.

- Det er ret interessant, fordi der i lang tid har været en teori om, at den fysiske bog mere eller mindre var død, fortæller Berit Sandholdt Jacobsen, der er biblioteksleder på Svendborg Bibliotek.

Hun ser rigtig positivt på udviklingen, og tror at det er et udtryk for, at der er en massiv fokus på, at børn har en udfordring med at lære at læse. Men hun tror også, at det er udtryk for noget dybere.

- Det er jo ikke kun, at man kan læse, det er også, hvad er det, jeg læser? og hvad kan det gøre for mig at læse den gode historie? Så der er jo også rigtig meget mental sundhed i det, uddyber hun.