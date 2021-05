Udvalg stoppede svindellæger: Alligevel strømmer nye patienter til

For to måneder siden besluttede Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation i det såkaldte landssamarbejdsudvalg at inddrage ydernummeret hos de praktiserende Svendborg-læger Jette Aaen og Ole Bjørn Rasmussen efter deres fusk med fiktive lægeydelser og overfaktureringer for op til 1,7 millioner kroner.

Lægerne fik et halvt år til at skille sig af med deres praksis.

Men efter beslutningen om at stoppe de to lægers praksis er mindst 30 borgere alligevel blevet tilmeldt som nye patienter hos de to læger uden at borgerne har anet, at deres nye læger i årevis har fusket med fiktive ydelser.