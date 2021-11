Uenig om vindmøller og havn: Borgmesterkandidater vil samarbejde i de næste fire år

Det bedste for kommunen

Om der kommer en bred konstituering og et efterfølgende bredt samarbejde i Svendborg Kommune, må tiden vise.

Begge borgmesterkandidater ved dog, hvad førsteprioritet er:

- Det vigtigste er, hvad der er bedst for Svendborg Kommune, og der ser jeg, at det bedste for udviklingen af Svendborg Kommune er, at vi har et bredt samarbejde, siger Mette Kristensen.



Bo Hansen er enig:

- Vi er jo allesammen valgt for at gøre det bedste for Svendborg, siger han.