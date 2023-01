Uenighed om Svendborg Kraftvarmeværks overlevelse

- Kraftvarmeværket skal under alle omstændigheder lukke.

Sådan siger formand for Svendborg Fjernvarme, Niels Haastrup.

Men det skaber postyr internt i bestyrelsen.

Der er nemlig uenighed om, om det er en god idé, at droppe opkøbet af kraftvarmeværket fra kommunen.

Efter en lang forhandlingsperiode mellem Svendborg Kommune og Svendborg Fjernvarme, er købet af kraftvarmeværket nu taget af bordet, da Svendborg Fjernvarme ikke kan se nok fordele ved købet.

Ustabil varmepumpe

I stedet skal varmen leveres ved hjælp af den fjernvarmepumpe, som Svendborg Fjernvarme satte i værk kort før jul.



- Når varmepumpen begynder at køre stabilt, hvilket jeg forventer, at den kommer til, så er den meget billigere, end kraftvarmeværket, siger Niels Haastrup.

Men Olav Grønn, tidligere formand for Svendborg Fjernvarme, mener at varmepumpen er alt for ustabil og følsom overfor vejromstændighederne.

- Bliver det frostvejr eller meget fugtigt, så går den i fejl og er ikke længere funktionsdygtig, siger den tidligere formand.

Olav Grønn mener i stedet, at det gamle kraftvarmeværk kan være med til at sikre stabil og billig fjernvarme de næste seks til syv år.

Næstformanden i Økonomiudvalget, Mette Kristensen (V), vil også nødigt se, at kraftvarmeværket lukker.

- Jeg ser kraftvarmeværk, som en del af løsningen på at sikre den billigste varme til forbrugerne i forsyningsområdet. Og det skaber en mulighed for at få udrullet og udvidet forsyningsområdet for Svendborg Fjernvarme, mener hun.

Alligevel mener hun ikke, at det er kommunen, der skal stå for driften, og derfor har hun nu opfordret borgmesteren i Svendborg Kommune til at genåbne forhandlingerne.

Firdobling af priserne

Tilbage i 2020, længe før der var tale om en energikrise, besluttede byrådet i Svendborg Kommune at lukke Svendborg Kraftvarmeværk, fordi værket var blevet for slidt og for dyrt at vedligeholde.

Men det synes Svendborg Fjernvarme var en dårlig idé, og derfor ønskede de at overtage værket af kommunen.

De to parter er bare ikke blevet enige om en handel, så nu står kraftvarmeværket til at lukke i udgangen af november i år.

Hvis kraftvarmeværket ender med at lukke, skal midlertidig naturgas dække forsyningen til de omkring 5.000 af kraftvarmeværkets husstande, hvis varmepumpen ikke virker, og ifølge Olav Grønn, kan det betyde en firdobling af priserne.

I Kerteminde har fjernvarmen også været til heftig debat.