Ulrik var tilfreds med svindel-læge - indtil han så sin journal

Ulrik Ulmer var egentlig glad for den behandling, han fik hos Jette Aaen i forbindelse med sin diabetes. Lægen fra Svendborg, der sammen med sin mand drev lægepraksis, indtil det kom frem, at der har foregået omfattende svindel fra klinikken.



Svendborg-lægen er ved retten i Svendborg tiltalt for bedrageri og databedrageri af særlig grov beskaffenhed.

Sagen vedrører svindel for 4,2 millioner kroner i forbindelse med afregning af ydelser og konsultationer til Region Syddanmark, som ikke har fundet sted.

Blandt andet konsultationer med Ulrik Ulmer, der aldrig er sket.

- Jeg gik selv ind og tjekkede mine journaler og fandt nogle ting, jeg ikke kunne genkende, fortæller han, da TV 2 Fyn møder ham efter tirsdagens retssag.

I journalen fremgik det nemlig, at han havde haft flere konsultationer, som han ikke kunne genkende at have været til. Netop dét, Jette Aaen er tiltalt for og har indrømmet tirsdag.

Hvad laver regionen?

Under retsmødet kom det frem, at anklagemyndigheden anmoder om en fængselsstraf på tre år, ligesom Region Syddanmark har rettet erstatningskrav på 3,1 millioner kroner ud af i alt 4,2 millioner kroner. I forvejen har Jette Aaen tilbagebetalt 1,1 million kroner til regionen allerede.

Selvom Ulrik Ulmers konsultationer efterhånden ligger langt tilbage, undrer han sig i dag over, hvad regionen overhovedet foretager sig på det her område.

- Jeg sidder stadig som patient og har ikke fået gjort noget ved de ting, som er blevet skrevet i min journal. Jeg mener, at regionen har et ansvar for at gennemgå os patienters journaler. Det er regionens ansvar at få rettet op på, siger han.

Ulrik Ulmer frygter, at når der står noget forkert i hans journal, så kan det få konsekvenser fremover.

- Der kan være skrevet hvad som helst – hvis der står fejlagtige oplysninger, kan det jo få betydning for et fremtidigt sygdomsforløb. Det går jo ikke, siger han.

I Samarbejdsudvalget for Almen Praksis i Region Syddanmark sidder Annette Blynel for SF, og hun synes ikke, at systemet er godt nok, som det er i dag.

- Vi har et system, som lægger op til at lægerne overholder praksis og følger reglerne. Det viser sig desværre, at sådan er det ikke. Det forudsætter en høj grad af moral og etik hos lægerne, men det smutter desværre for nogen, hvor der er voldsomt kreativ bogføring, siger hun.

En katastrofe for systemet

Samtidig er det stærkt kritisabelt, mener hun, at der bliver skrevet urigtige oplysninger ind i patienternes journaler.

- Det er rigtig trist. Det er en katastrofe. Det er en katastrofe at være patient hos en læge, man har tillid til, og så snyder lægen med at skrive ting i journalen som ikke passer.

Derfor mener Annette Blynel, at det er galt, at systemet er som det er. Hvis der opstår en tvist om afregning og ydelser mellem lægen og regionen, så er det sådan, at de to parter imellem skal aftale, hvordan sanktionen skal være for de fejl eller mangler, der er begået.

- Det er for nemt, vi skulle have et noget mere håndfast system, siger hun og tilføjer.

- Vi bør overveje at sætte flere midler af til det her, for vi kan se, at der kommer flere og flere sager, hvor der er noget, der ikke stemmer, siger hun.

Kom ind i kampen

Dommen i sagen mod Jette Aaen forventes at blive afgivet 24. september. I Region Syddanmark giver sagen anledning til refleksion, siger Annette Blynel.

- Vi håber i SF, at systemet om opkrævning af honorarer fra lægerne, som det er i dag, ændres, så det ikke kan snydes med, siger hun.

Og så er det i øvrigt heller ikke sværere, siger Annette Blynel og henviser til, at når noget er gået galt i afregningerne, så bliver der peget på et kompliceret system.

- Vi hører, at det er så kompliceret. Men lægerne har altså selv siddet med om bordet for at aftale det her, og der tilbydes megen hjælp til forståelse af reglerne fra regionen. Så alle de undskyldninger fra lægerne holder ikke. Så come on, kom ind i kampen venner, slutter Annette Blynel

Tilbage hos Ulrik Ulmer håber han, at regionen har planer om at sikre, at hans og andre patienters journaler bliver gennemgået og er til at regne med.