Underskrift på maritim uddannelsesinstitution: - Det bliver lokomotiv for udviklingen

Fra 2022 vil studerende kunne få udsigt til Svendborg Havn på den maritime uddannelsesinstitution SIMAC.

Mandag skrev Svendborg Kommune og SMUC Fonden mandag under på en købsaftale.

Kommunen er allerede i gang med at forberede byggeriet på Nordre Kaj. Frem til 10. juni bliver de tidligere bygninger for NH Towage revet ned.

Det skriver Svendborg Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for at komme i gang med udviklingen af den helt nye bydel ved Nordre Kaj. Det er vigtigt for Svendborg, at vi udvikler og fremtidssikrer Danmarks bedst bevarede industrihavn som en levende havn, siger borgmester i Svendborg Kommune Bo Hansen (S) i pressemeddelelsen.

12.500 maritime kvadratmeter

Det bliver muligt at uddanne sig til maskinmester, skibsfører og skibsofficer på det nye SIMAC, hvor de studerende får 12.500 kvadratmeter at boltre sig på.

Alle tre uddannelser er på professionsbachelorniveau, hvilket betyder, at uddannelserne indeholder en kombination af teori og praktik.

Det nye SIMCA Det ny SIMAC’s visionære bygninger skaber optimale rammer om et fleksibelt lærings- og udviklingsmiljø, hvor undervisning, forskning og samarbejdet med erhvervslivet bliver bragt sammen. Og med en samlet ambition om at blive et maritimt kraftcenter, der vil række langt ud over landets grænser.

Det ny SIMAC bliver opført af den private erhvervsdrivende fond: Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter (SMUC) og er blandt andet muliggjort takket være en betydelig donation på 100 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Det ny SIMAC er tegnet af C.F. Møller Architects og EFFEKT med C.F. Møller Architects som totalrådgiver. Bygherres ingeniørrådgiver er MOE A/S. Kilde: Svendborg Kommune Se mere

Jesper Bernhardt, der er direktør for SIMAC, ser frem til at se uddannelsesinstitutionen færdig.

- I 2022 kan vi byde de studerende velkommen til en vidensinstitution i verdensklasse. Nye rammer med topmoderne laboratorier og simulatorer, plads til flere studerende og et tæt samarbejde med erhvervslivet skal være med til at sikre vækst og arbejdspladser, siger Jesper Bernhardt.

Lokomotiv for udviklingen

SMUC Fonden betaler 6.416.000 kroner for byggegrunden, og formanden for SMUC Fonden var tilfreds med dagens underskrift.

- Aftalen om købet af byggegrunden er et stort skridt for projektet. Det bringer Det ny SIMAC meget tættere på gennemførelse. Vi er glade for det gode samarbejde og har tilsvarende store forventninger til, at Svendborg Kommune udvikler hele kvarteret efter den helhedsplan, der er lagt for Nordre Kaj, siger Frederik Ejlers.

I Svendborg Kommune ser man frem til at kunne placere det nye SIMAC på havnen.

- Det ny SIMAC bliver lokomotiv for udviklingen. Og jeg er helt sikker på, at området bliver et smukt eksempel på, hvordan gamle og nye maritime erhverv kommer til at indgå i et fint samspil med både studerende, forskere og de kommende beboere. Ikke mindst takket være de nye, rekreative arealer langs vandet, siger Bo Hansen.