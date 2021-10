Undersøgelser om gift i drikkevandet i Svendborg ligger klar

Det var de såkaldte PFAS-stoffer, som er en gruppe perflourerede stoffer, der kan ophobes i kroppen og øge risikoen for blandt andet kræft, som blev fundet i drikkevandet i Svendborg.

- Svendborg er desværre ligesom mange andre kommuner ramt af forurening med PFAS-stoffer, og vores drikkevand er sårbart over for pesticider og mange andre af de kemikalier, vi omgiver os med, fortæller anlægschef hos Vand og Affald, Gry Tully Robsahm.

Derfor har Vand og Affald analyseret Sørupværkets øvrige boringer, og resultatet er, at ingen af boringerne overskrider grænseværdier.

Ny grænseværdi

Tidligere lå grænseværdien på 100 nanogram per liter vand, men i juni 2021 skærpede Miljøstyrelsen grænseværdien for PFAS, så en liter drikkevand maksimalt må indeholde to nanogram af stofferne.

Vandet i Svendborg er blevet analyseret med metoder, der kan måle indhold af PFAS ned til den nye grænseværdi.

Selvom ingen af Sørupværkets andre boringer overskrider grænseværdien, betyder det ikke, at vandet er fri for PFAS.

- Det er dog vigtigt for mig at understrege, at myndighederne sætter grænseværdierne for PFAS-stoffer i drikkevand meget lavt ud fra et forsigtighedsprincip, og at indholdet i vores drikkevand alle steder ligger under grænseværdierne, siger Gry Tully Robsahm.

Der er ikke fundet PFAS i drikkevandet fra Vand og Affalds øvrige vandværker.