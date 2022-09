Ung mand fra Svendborg-området eftersøgt for afpresning og trusler

Muligvis på flugt på politiet

Finder politiet frem til manden, vil han blive anholdt.

Ifølge politiet plejer han at opholde sig i Svendborg-området, men fordi han ved, at politiet er efter ham, mistænker politiet, at han er taget til København.

Har du set Vait Vragolli, eller har du oplysninger om, hvor han kan være, kan du kontakte Fyns Politi på telefonnummer 114.