Efter byrådets beslutning er der nu en fire ugers klagefrist - en såkaldt retslig høring. Lars Kronshage, der er godsejer på Ødemark Gods på Sjælland ophavsmand til projektet, forventer, at projektet vil blive påklaget.



- Det er helt naturligt, at der kommer klager. Det gør der næsten altid ved solcelle og vindmølleprojekter, siger Lars Kronshage.

Han forventer, at det vil tage omkring seks måneder at få behandlet klagen.

- Jeg tror, at vi vil få endelig tilladelse til efteråret, når sagen er blevet behandlet, siger han.

Han kan godt forstå, at beboerne i området er bekymrede, men han peger på at der sjældent kommer klager, når først vindmøllerne står der.

- Vi har lavet mange vindmølleprojekter. Det er de færreste, hvor der efterfølgende kommer klager til kommunen, siger han.

Det har ind til videre taget seks år at få tilladelsen til at opføre de tre vindmøller.

- Jeg synes, det er urimeligt, at det skal tage så lang tid, siger han.

Han tilføjer dog, at han mener, at Svendborg Kommune har gjort en stor indsats for at få behandlet ansøgning, og derfor roser han kommunens indsats i sagen. Han tager mere den lange godkendelsestid som et udtryk for, at processen generelt er for kringlet.