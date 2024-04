Vakkelvornt pakhus fjernes - vil ikke have risiko for personfare

Det er nu besluttet, at det skrantende pakhus i Svendborg skal rives ned. Det fortæller Peter Mouritsen, der er ejendomschef i Svendborg Kommune, og uddyber:

- En del af bygningen begyndte at krænge. De der hætter oppe ovenpå, og så vil vi ikke have nogen risiko for personfare, derfor vil vi have dem væk.

Nedrivningen starter med pakhusets overdel, som de kalder for "hætten", da skaderne her er mest alvorlige.

Hvor lang tid hele nedrivningen vil tage vides endnu ikke.

- Når vi går i gang med nedrivningen, så ser vi på, om bygningen har taget skade. Og så vurderer vi samtidig, hvad det vil koste at stabilisere bygningen og få taget lappet, fortæller Peter Mouritsen.

Bygningens nedrevne materialer vil blive genbrugt i det omfang, det kan lade sig gøre.