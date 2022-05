Valdemars Slot lukkes for offentligheden: - Der er ganske enkelt ikke noget at vise frem

Hovedbygningen på Valdemars Slot er stort set efterladt uden inventar, efter Louise Albinus har overtaget slottet fra sin søster Caroline Fleming - og det betyder, at Valdemars Slot ikke længere kan fungere som museum.

Det skriver Fyns Amts Avis.

Inventaret tilhører ikke slottet, men Caroline Flemings søn Alexander, og er allerede fjernet fra slottet. Det forventes at blive solgt på auktion hos Bruun Rasmussen efter sommerferien.

- Derfor håber Nikolaj (Albinus, ægtefælle, red.) og jeg meget på jeres forståelse og opbakning, når jeg siger, at slottet ikke kan forblive åbent som museum. For der er ganske enkelt ikke noget at vise frem, siger Louise Albinus ifølge avisen.

Ingen julemarked

I mange år har slottet været åbent for gæster og lagt lokaler til både julemarkeder og slotskoncerter. Også det er slut nu.

- Det er ikke, fordi vi ikke vil, men desværre er de arrangementer tabsgivende, siger Louise Albinus til Fyns Amts Avis

Til gengæld lover hun, at Valdemars Slot ikke forbliver lukket for offentligheden for evigt.

- Det er en del af Tåsinge og en del af jeres baghave, men vi skal have jeres tålmodighed. Vi skal have ro til at finde ud af, hvordan I kan komme her igen, siger hun.

Det vakte ellers håb i lokalbefolkningen, da Louise Albinus i april skrev under på købskontrakten - et håb om, at Valdemars Slot ikke stod over for en stor forandring.