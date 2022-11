Valdemars Slot på auktion igen: - Det er tragisk

Et tragisk tab for hele egnen

Når de mange bøger onsdag bliver sat til salg, følger slottes ejer formentlig også med. Bibliotekets genstande sælges separat, hvilket Louise Iuel Albinus ikke er tilfreds med, siger hun til Avisen Danmark.

- Det er tragisk, at man splitter sådan en samling op. Det havde i min optik givet bedre mening, hvis man solgte den samlet, for nu bliver den spredt ud over det hele, og det kan lige så godt være i udlandet som i Danmark. Det er trist, og jeg synes ikke bare, det er mit, men hele egnens tab, siger Louise Iuel Albinus.

Samlingen, der onsdag bliver solgt til højestbydende, har været en vigtig del af hendes barndom.

- Samlingen har altid været bag plexiglas, for at der ikke var bøger, der røg ud af reolen, siger hun.

- Jeg kan huske, at jeg, da jeg var lille, sad og så på min far, når han sad og smurte dem ind, så læderet var vedligeholdt. Så jeg har lært fra en meget tidlig alder, at det var en bogsamling, der betød meget. Det minde har jeg selvfølgelig med mig, men det er meget, meget sørgeligt, at samlingen nu bliver solgt, fortsætter baronessen.

