Valdemars Slot sat til salg for svimlende millionbeløb

Søstrene Caroline Fleming og Louise Iuel Albinus er blevet enige om at sælge Valdemars Slot på Tåsinge. Det bekræfter ejendomsmægler Asger Olsen over for TV 2 Fyn.

Pris: 165 millioner kroner.

- Det er et af Danmarks mest markante og historiske godser, så det er spændende at få lov til at arbejde med dansk kulturarv, siger Asger Olsen.