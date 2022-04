Valdemars Slot solgt: Det bliver i familiens eje

Hun afviser overfor Fyns Amt Avis at oplyse prisen for slottet, men fortæller, at hun skrev under på kontrakten fredag den 22. april.

Søstrene Caroline Fleming og Louise Albinus blev enige om at sælge Valdemars Slot på Tåsinge efter uenigheder.

Da det blev sat til salg lød vurderingen på 165 millioner kroner.

Stridighederne mellem de to søstre, der hver især ejede 50 procent af slottet, startede da de ikke nåede til enighed om at godkende regnskabet for selskabet, som ejer Valdemars Slot.

Slægten har ejet Valdemars Slot i 344 år - og det ejerskab vil nu fortsætte fremover.