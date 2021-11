Valgfolkefest i Svendborg skal inspirere Nicaragua

- Det vigtige er at se, at tingene kan være anderledes. Jeg har arbejdet i Nicaragua, så derfor er jeg glad for, at jeg kan være med til at støtte op om oppositionen i Nicaragua, siger Vibeke Syppli Enrum.

- I har et drømmedemokrati

Laura har et ønske om at give folk fra Nicaragua demokratiet tilbage, og det skal hendes tur til Danmark hjælpe med.

- Jeg var beæret over at se, hvordan I gør. Jeg synes i har et drømme demokrati her, siger Laura Lau.



Vibeke Syppli Enrum og Enhedslisten ønsker ikke kun, at Laura Lau skal se Folketinget, men også opleve, hvordan et kommunalvalg forløber. Derfor tog de hende med til den lokale folkefest lørdag aften.