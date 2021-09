Vanvidsbilist tæt på at torpedere mor og søn - kort efter forulykkede han

I forbindelse med opklaringen af, hvad der er sket, finder politiet ud af, at vanvidsbilisten kort forinden var kørt over for rødt i et kryds i Svendborg i høj fart.

En mor og søn holder for rødt og begynder at køre over, da det bliver grønt.

- Men de bremser hårdt op for ikke at blive ramt af den mandlige vanvidsbilist. Havde de ikke bremset op, havde vi haft en hel anden situation, fortæller Henrik Strauss.

Kort efter kører manden selv galt, og det er her, Fyns Politi får stoppet ham. De kategoriserer ham som vanvidsbilist på grund af farten.

Manden er ikke kommet alvorligt til skade ved uheldet.

- Han er anholdt og har fået taget en blodprøve, og så er han blevet en bil fattigere, konstaterer vagtchefen.

Fyns Politi har udover vanvidsbilisten haft en travl nat med flere slagsmål - blandt andet i Svendborg.