Var gået på efterløn: Finn Krøis er 70 år og tilbage på 37 timer

Finn Krøis lirker langsomt langskiltet på døren op, så han kan få låsen skiftet. Jobbet som låsesmed havde han ellers lagt på hylden, da han som 62-årig gik på efterløn, men sidste år vendte den nu 70-årige Finn Krøis tilbage til arbejdsmarkedet.

Når han går rundt i Svendborgs gader, møder han folk, der grinende siger "arh, du kunne ikke dy dig". Og den er god nok. For selvom han for otte år siden var klar til pensionisttilværelsen, trak arbejdet lige så stille i ham igen. Og da hans gamle butik ikke kunne sælges, var han klar til at genoptage jobbet.

Læs også Tag testen: Hvem er egentlig bedst til at arbejde - de unge eller de ældre?

- Jeg syntes, det var synd, at sådan en fin butik bare skulle forsvinde, smiler Finn Krøis.

Fra levemand til låsesmed

Oprindeligt var Finn Krøis udlært klejnsmed, men da en låsesmedbutik i byen blev sat til salg, greb han telefonen, købte butikken og ændrede karrierekurs. 25 år efter det opkald valgte han at g på efterløn.

Tiden blev brugt på at gå på jagt, dyrke fodboldinteressen og få lidt ro på efter mange års liv som selvstændig.

- Jeg har filosoferet og haft tid og ro til at tænke. Jeg kunne sagtens sidde og kigge et par timer på min vidunderlige udsigt, der hvor jeg bor. Og nyhederne ser vi nok også lidt oftere, fortæller Finn Krøis.

Finn Krøis var otte år væk fra branchen. Nu er han tilbage med fornyet energi. Foto: Ken Petersen

Men den tilværelse, som du nok har gættet, ændrede sig sidste år. Ejendommen, hvor hans gamle låsesmedbutik lå, ejede han stadig, men den stod pludselig tom, efter virksomheden, der havde købt hans butik, flyttede deres afdeling til Odense.

- Jeg forsøgte først at sælge eller udleje ejendommen, men det var der ikke det store held med. Nu havde jeg set på den tomme butik længe, og der skulle ske noget. Så jeg startede op som låsesmed igen, smiler Finn Krøis, der måtte starte fuldstændig fra nul efter at have solgt alt i butikken tilbage i 2011.

Stopper før 90

En arbejdspause på otte år har ikke gjort den garvede låsesmed mindre begejstret for jobbet.

Læs også Trods sin alder: Ulla er guld værd for sin arbejdsplads

- Jeg var mentalt klar til efterløn dengang, så det var ikke for tidligt, jeg gik fra, siger Finn Krøis og fortsætter:

- Men jeg var ved at være frisk igen, så hvorfor ikke? Og nu er jeg fit for fight. Jeg har faktisk tabt mig tre kilo, smiler han.

Med sine 70 år kunne Finn Krøis været gået på folkepension som 65-årig. Alligevel er han nu tilbage på fuldt skrue og elsker sit job.

Finn Krøis passer butikken fra 9-13 hver dag og kører ud som låsesmed resten af tiden. Foto: Ken Petersen

- Det er svært at sige, hvad der skal til. Min hjerne er blevet mere klar, og jeg tror, man skal passe på, man ikke falder helt hen. Men dem, der har behov for at gå fra, pga. slidtage, skal have lov til det. Og så lad de unge, som ikke kan få job, når de er færdige med at læse, komme til i stedet for, at vi skal blive så længe, siger han.

Med en ny lås monteret på døren, er Finn Krøis i hvert fald ikke på vej på pension lige med det samme igen. Spørgsmålet er, hvor mange år, der skal gå denne gang.

- Jeg bliver ved, så længe, jeg synes det er sjovt, og så længe helbreddet er i orden. Men jeg bliver nok ikke ved, til jeg fylder 90, griner han.

Læs også Fire fynboer undrer sig: Hvornår er jeg mest attraktiv for arbejdsmarkedet?