Variant i Svendborg er mindre smitsom end frygtet

Det er en coronavariant med betegnelsen B1525, som seks personer i Svendborg har været smittet med.

Det oplyser John Jensen, der er sundhedsdirektør i kommunen, til DR Nyheder.

Siden søndag har det været frygt for, at det var enten den sydafrikanske eller den brasilianske coronavariant.

– Den (B1525, red.) er mindre smitsom end de to andre. Så derfor er det en god nyhed, siger John Jensen til DR og fortæller, at man har indrettet os efter, at det var de to smitsomme varianter.

- Der er derfor håb om, at den har spredt sig mindre, siger John Jensen.

Smitten i Svendborg brød ud søndag og blandt andre skolebørn blev mistænkt for at være smittet. For at undgå en eksplosiv smittestigning blev elever og deres familier i fire forskellige klasser fordelt på to skoler mandag bedt dem om at gå i isolation og blive testet.

Samtidig rykkede testenheder fra Styrelsen for Patientsikkerhed ud og etablerede testfaciliteter i beboerhuset Skovbyhus i Byparken i det nordøstlige Svendborg.

I Odense og Nyborg kommune er der også konstateret tilfælde af smitte med en coronavariant. Her afventer man fortsat at få overblik over, hvilke mutationer der er tale om.

Opdaget i Danmark i januar

Virusvariant B1525 blev ifølge Ritzau første gang påvist i december 2020 i Storbritannien og Nigeria.

Der er indtil videre intet, der tyder på, at varianten er mere smitsom eller giver et mere alvorligt sygdomsforløb end den oprindelige variant.

Men den har blandt andet mutationen E484K, som også findes i den sydafrikanske variant. Den vurderes at give nedsat følsomhed for antistoffer.

Der er fundet mindst 61 tilfælde af B1525 i Danmark siden januar, hvor den første gang blev fundet.

B1525-varianten er også fundet i lande som Norge, USA og Canada, skriver Ritzau.

