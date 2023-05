Fåborgvej er genåbnet efter at have været spærret på grund af et færdselsuheld fredag eftermiddag.

Det oplyser Fyns Politi via Twitter.

En motorcyklist og bilist var ramt sammen på vejen nær Hvidkilde Gods.

Vagtchef Milan Seyfabad fortæller til TV 2 Fyn, at politi og ambulance hurtigt var fremme på stedet for at håndtere situationen.

Der er ingen meldinger om alvorlig personskade hos de involverede, uddyber vagtchefen.

Fyns Politi modtog anmeldelsen klokken 16.53.