Verdens ældste sejlende søfartsskole vender snuden mod Sydfyn

Siden 1882 har Skoleskibet Georg Stage været en sejlende uddannelse, hvorfra der uddannes søfolk, der kan begå sig i den maritime verden.

Efter ture til Thyborøn, Portsmouth, Vigo og Hamborg kommer skoleskibet forbi Svendborg 6.- 8. juni, inden turen går videre til Allinge på Bornholm.

Her er der et punkt på dagsordenen, lyder det i en pressemeddelelse. At overbevise Danmarks politikere om, at de to skoleskibe Skoleskibet Danmark og Skoleskibet Georg Stage også i 2025 skal have lov til at sejle to togter.