Veterancamp gav Benjamin fornyet selvværd: - Før gemte jeg mig

Tilstanden PTSD, er noget, som flere af børnene på campen har oplevet på tæt hold. De kender til, hvilke konsekvenser det kan have at være pårørende til nogen, der lider af PTSD.

- Det gav mig et virkelig stort chok, da han lige pludselig begyndte at ændre sig, fortæller 13-årige Benjamin Lange om sin far.

- Så det derfor jeg er her, for at kunne lære at kontrollere mig, fordi jeg også selv har fået nogle problemer, siger han.

Den 13-årige Benjamin har efterhånden flere års erfaring med campen. Men for campens yngste deltager er det første gang, hun er med på sommerlejren.

Og den 11-årige Sofie Scawthorn kan også genkende nogle af de følelser, der er knyttet til at have en forældre med PTSD.

- Min mor har været udsendt og har nu PTSD. Det gør, at jeg nogle gange godt kan blive lidt ked af det, siger hun.