Videodagbog: - Genåbningen giver bestemt anledning til bekymring

Det er ikke kun forældre og pædagoger, der har sat spørgsmålstegn ved, hvad det vil have af betydning for covid-19-smitten, at mindre børn nu er startet i daginstitutioner og skole.

Læs også Enighed: Danmark åbner yderligere op

Også i sundhedsvæsenet har man set frem til den gradvise genåbning med blandede følelser, fortæller Anne-Marie Palm-Johansen, sygeplejerske på OUH Svendborg Sygehus.

- Genåbningen giver da bestemt anledning til bekymring, men det er også svært at sige, hvad der er rigtigt at gøre, siger hun.

Venter på den store storm

Sygeplejerskerne og kollegaerne havde egentlig gået med en forventningen om, at de ville blive lagt ned af covid-19-patienter i påsken, som myndighedernes prognoser havde forudset.

Stormen lader vente på sig, og det er lidt mærkeligt, for man ser, hvordan sygehuse i udlandet bliver rendt over ende Anne-Marie Palm-Johansen, sygeplejerske, OUH, Svendborg

Men personalet venter stadig på "den store storm", fortæller sygeplejersken.

- Alle har virkelig arbejdet for at blive klar til det, og nu har vi stået klar et stykke tid bemandet til tænderne med værnemidler, ekstra sengepladser og personale, siger Anne-Marie Palm-Johansen.

- Men stormen lader vente på sig, og det er lidt mærkeligt, for man ser, hvordan sygehuse i udlandet bliver rendt over ende, og sundhedspersonale falder på stribe.

Vil det hele vælte?

Selvom sygehusene indtil videre kan følge med, kan Anne-Marie Palm-Johansen godt blive urolig ved udsigten til den stigning, der uundgåeligt kommer, fortæller hun.

- Spørgsmålet er bare: Hvor stor en stigning vil vi opleve, og vil det komme til at vælte det hele? spørger sygeplejersken.

Læs også Ensomme ældre: Her er de ikke overladt til sig selv

Anne-Mette Palm-Johansen tør ikke gætte på, hvordan situationen ser ud om et par uger, men ifølge hende er en af de store udfordringer at sørge for, at sundhedspersonalet ikke bliver brændt ud i kampen.

- For som det ser ud nu, bliver denne her epidemi længerevarende, siger Anne-Marie Palm-Johansen.