Videodagbog: Nye tiltag skal mindske corona-smitte på OUH i Svendborg

Det danske sundhedsvæsen står overfor nye udfordringer og skal gentænke deres metoder og virke.

Tirsdag er OUH Svendborg Sygehus startet på en ny måde, hvorpå de modtager corona-patienter. Fremover skal der ikke være fysisk kontakt mellem læger og patienter, der mistænkes for at være smittet med corona-virus.

Læs også Videodagbog: - Det er blevet hverdag i ambulancerne

- Patienterne bliver guidet af lægerne til, hvordan de poder sig, tager blodtryk og måler iltsaturation. Og så har de en videokonsultation, hvor lægerne vurderer patienterne, fortæller sygeplejerske på OUH Svendborg Sygehus Anne-Marie Palm-Johansen i en videodagbog til TV 2/Fyn.

Desuden har de på Fælles Akutmodtagelse lavet vurdering af, hvor mange der må være i lokalerne på sygehuset, fortæller sygeplejersken. Det sker efter en stigning i sygemeldinger hos sundhedspersonale i hele landet.

Begrænsning af patienter

På Fælles Akutmodtagelse på OUH i Svendborg prøver de også at minimere antallet af personer, der opholder sig i venterummet.

- Så det ikke er maksimalt ti, men måske fem, siger Anne-Marie Palm-Johansen.

Det er nødvendigt, for på trods af påskeferien har de meget at lave i akutmodtagelsen.

Læs også Videodagbog: Corona har betydet nye procedurer i ambulancerne

- Vi har faktisk også en del skadestuepatienter. Jeg vil opfordre alle til, når de er ude i det gode vejr, så ikke for meget trampolinspring eller hamre for meget med søm. Vi skal helst ikke have for mange skader i den her tid, hvor vi skal passe godt på hinanden, opfordrer hun.

Hjælp fra hjemmeværnet

Noget, der ikke har ændret sig, er, at hjemmeværnet står klar foran OUH Svendborg Sygehus.

- De er en kæmpe stor hjælp og uundværlige i den her tid, hvor folk kan være lidt i tvivl om, hvor de skal færdes, siger Anne-Marie Palm-Johansen og uddyber.

- De har også en ret stor funktion i forhold til at forhindre smittespredning. Vi har dem til at advicere patienter til at gå til de rigtige indgange, sådan så patienterne ikke er medvirkende til smittespredning.