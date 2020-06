Vigtigt for biodiversiteten: - Lad buksebierne være i fred

Ejgil Andersen sidder på hug på sin gårdsplads på fødegården, der ligger mellem Oure og Lundeborg.

- Se, der er en, der graver her. Så har den sådan en lang bane, den skubber det ud af, siger han, mens han peger på en lille buksebi, der med sine gule bagben graver sig ud af sin koloni under brostenene.

Ejgil Andersen er fuldmægtig i Miljøstyrelsen, hvor han arbejder med artsforvaltning, hvilket betyder, at han arbejder med beskyttelse af arter. Og den koloni af buksebier, der bor under hans gårdsplads, kunne han aldrig finde på at fjerne. De er nemlig meget vigtige.

- Vores vilde bestøvere har været i katastrofal tilbagegang, og de er meget vigtigt for vores biodiversitet. De er vigtige for den vilde natur, understreger Ejgil Andersen.

Fredelig fætter

Det er en automatisk reaktion at daske til små insekter, der flyver rundt, særligt hvis den har gule og sorte farver. Men buksebien er der ikke nogen grund til at slå til - tværtimod.

Ejgil Andersen har haft buksebier under sin gårdsplads, siden han var barn. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

For selvom buksebien ligner en hveps, er den fredelig og stikker ikke.

- Der er mange, der forveksler dem, og det er jo trist at ligne noget, der er farligt, siger Ejgil Andersen og forklarer, at buksebien er nem at genkende med de karakteristiske, gule bagben og sine runde facon.

Buksebierne har længe boet under hans gårdsplads.

- Sidste år havde vi nogle episoder, hvor folk tilkaldte skadedyrsbekæmpelsen, fordi de troede, det var hvepse. Hvepse er jo anderledes aggressive og opsøgende, forklarer han.

Biodiversitet Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed og er afgørende for arternes overlevelse. Jo større et område er, jo flere arter skal der til, før man kan sige, at der er høj biodiversitet på området. Genetisk diversitet dækker over variationen af gener inden for en art eller en bestand.

Tilbagegang i insektbestand

Buksebierne er vigtige for bestøvning af blomster, og de vilde bestøvere har en stor betydning. Men der har været en stor tilbagegang i insektbestanden i Europa, hvilket har haft en stor effekt på biodiversiteten.

- Der bliver hele tiden færre og færre arealer, de kan bo på, forklarer Ejgil Andersen.

Buksebien graver sig ud i det fri. Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Derfor opfordrer han til, at man lader de fredelige bier være.

- Man skal lade være med at sprøjte på sin grund. De kan godt lide en gammeldags brolagt gårdsplads, hvor stenene bliver varmet af solen. Det giver en varm overflade, hvor de kan grave sig ned, siger han og fortsætter:

- Og så skal vi lade dem være i fred. Lad være med at ringe efter skadedyrsbekæmpere, fastslår Ejgil Andersen.