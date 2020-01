Vil drukneulykker til livs: Tilbyder gratis livredderkursus til hele kommunen

I Svendborg har social- og sundhedsudvalget besluttet at tilbyde livredderkurser til alle kommunens borgere.

Ifølge udvalgsformand Hanne Klit (S) har kommunen gode erfaringer med frivillige førstehjælpere, der kan rykke ud, hvis nogen får et hjertetilfælde. Det er det, der har dannet grundlaget for, at man nu også vil tilbyde gratis livredderkursus.

- Vi har set, hvor meget det betyder for borgerne, siger hun til TV 2/Fyn.

155 frivillige fra foreningen Danmark Redder Liv står klar til at hjælpe i Svendborg, hvis nogen får et hjertetilfælde. Til maj overtager foreningen Hjerteløber, der hører under Trygfonden.

Læs også Rejsehold skal sygefravær til livs - Det er en kæmpe gave

For at sikre sig endnu mere frivillig førstehjælp i kommunen har social- og sundhedsudvalget bevilget 50.000 kroner til at afholde livredderkurser for alle interesserede.

Kommunen tilbyder kurserne i samarbejde med AOF Center Fyn. De kommer til at foregå i Skårup, Vester-Skerninge, Gudme og Svendborg i løbet af det næste år.

- Det gør helt sikkert en forskel, at der er nogen, der kan træde til, hvis der er en ulykke, siger Hanne Klit.

Derfor håber man også at få endnu flere til at tilmelde sig som frivillige i forbindelse med livredderkurserne.

Information om kurserne og tilmelding fås hos AOF Center Fyn - Svendborg.

Læs også Jeg er ikke min diagnose: Børnene bag bogstaverne