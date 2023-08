Langeland Kommune har onsdag præsenteret årets sparekatalog, hvor der er flere bud på mulige spareløsninger i kommunen.

I alt er der lagt op til besparelser på 6,9 millioner kroner, som eksempelvis kan findes ved at spare på udgiften til hundelorteopsamlingsposer og på tilskuddet til Kattens Værn.

Men kommunens pengekasse kommer til at mangle 25,6 millioner kroner i 2024, og det giver en vis usikkerhed om de kommende budgetforhandlinger.

31. august forventer kommunen at få svar på ansøgningen om særtilskud. Alt afhængig af hvad ansøgningen munder ud i, kan de være, at der skal findes flere besparelser i kommunen.

Det er sæson for de såkaldte sparekataloger, og i løbet af efteråret skal kommunerne lægge det endelige budget for, hvad de vil bruge pengene på i 2024.

Sparekatalogerne indeholder en oversigt over forslag til besparelser på det budget, og udover Langeland Kommune, så har kommunalbestyrelsen i Svendborg besluttet, at der i forbindelse med budget 2024 skal udarbejdes et sparekatalog på 60 millioner kroner i 2024 stigende til 100 millioner kroner i 2027.

Nu skal politikerne i gang med forhandlinger om, hvor der skal spares.