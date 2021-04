Vil til bunds i sag om lægefusk: - Vi skal gøre det maksimale for at hjælpe borgere i klemme

Alternativt skal alle sager gennemgås af regionen for at sammenholde de indberettede ydelser med det faktiske sygebillede, mener Poul Erik Svendsen. Ifølge TV 2 Fyns oplysninger havde de to læger langt over 1.000 patienter, så opgaven er ikke ligetil.

- Det vil være et voldsomt arbejde, men jeg mener, det i hvert fald ikke skal være sådan, at man kan sige, at vi kunne have gjort mere, end vi gør, siger udvalgsformanden.

Synes du, man skal rette henvendelse til hver enkelt patient i sådan en praksis her?

- Hvis det er det, der er nødvendigt, og der juridisk er mulighed for det, så synes jeg, at man skal det. I hvert fald for at fortælle dem, hvordan de kan få hjælp fra os, siger Poul Erik Svendsen.