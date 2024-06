Vilde billeder under overfladen: Klistret fedtemøg forvandler havet til livløs ørken

Politisk redningskranse

At havmiljøet i det sydfynske øhav og mange andre steder i landet ikke har det godt, er ingen nyhed. Forsiderne på adskillige danske medier, nationale som regionale flyder over med fedtemøgs-historier. Det er noget forskerne har vidst i mange, mange år og ikke mindst påpeget.

Fedtemøget er en hurtigvoksende alge, som dukker op når vandet bliver for næringsholdigt. Særligt i varmere vand har algen gode vilkår til at vokse sig stor og dukker oftest op i fjorde og vige først. Hen mod efteråret dør algen igen, og lægger sig som et tæppe på havbunden. Det rådner og kræver dermed den sidste ilt, der er tilbage i på bunden - med den konsekvens at dyr og øvrige planter ikke kan leve der. Herfra opstår iltsvind, som en rapport fra Aarhus Universitet sidste år kunne fastslå var værre end nogensinde.

Årsagerne til en stigende mængde fedtemøg har været diskuteret vidt og bredt, men mange pile har peget på industrien- og landbrugsindustriens udledning af kvælstof til havene.

Tidligere på ugen blev der landet en trepartsaftale mellem landbruget, fødevareorganisationer, industrien og regeringen. I aftalen indgår blandt andet en arealfond, hvor 40 til 50 milliarder kroner skal være med til at sikre de danske fjorde og havmiljøet heri. Derudover skal store arealer af nuværende landbrugsjord omlægges til skov flere steder – således skal det ende med 250.000 hektar ny skov.

Derudover præsenterede Miljøministeriet torsdag en ny havnaturfond på 500 millioner kroner, der skal gå til genopretning af den danske havnatur - blandt andet med fokus på stenrev i Storebælt.

Men Nicolai Ilcus er skeptisk.

- Det er jo aftaler, hvor det ikke fremgår, hvordan man vil sikre at 36 millioner svin kommer til at skide eller tisse mindre. Gyllen ender stadig på markerne, og i mange tilfælde ude i havet, siger han og peger ned på vandoverfladen.

Båden er nu lagt for anker inde i Lindelse Nor, og det er ikke til at tage fejl af, hvad problemet er. Lindelse Nor er et område med flere små halvøer, og et indhak i den vestlige side af Langeland. Utroligt smukt på overfladen, men under den - ekstremt udfordret.