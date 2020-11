Vindmølleprojekt udskudt: - Det er det, vi har håbet på

- Det er det, vi har håbet på, siger Anker Knudsen, som er den nærmeste nabo til det mulige projekt.

Vindmølleprojektet bliver nemlig udskudt. Et projekt, hvor man i Svendborg Kommune ville placere de største vindmøller på Fyn i området ved Lundeborg og Broholm på Sydfyn.

Vindmøllerne har en højde på 150 meter og ville skabe grøn strøm svarende til forbruget hos 9.000 husstande. Men projektet har mødt megen kritik, og borgmester i Svendborg Kommune Bo Hansen vil nu udskyde beslutningen om de tre vindmøller.

- Det er lidt kompliceret. Men sagen kan tidligst blive behandlet i maj, og så er der en otte ugers høringsfase, og der er en sommerferie og på den måde, lander vi meget tæt på et valg. Og jeg synes ikke, at det er rimeligt at træffe sådan en beslutning en eller to måneder før et valg, siger Bo Hansen.

- Det er den bedste beslutning

Men hele projektet har mødt mange bump på vejen.

Først opstod der lokal modstand hos beboerne i området. Dernæst advarede Dansk Ornitogisk Forening Fyn om, at en fredet rovfugl befandt sig i området. Og så kom byrådsmedlem Per Nykjær Jensen på banen med en kritik af kommunen for at benytte sig af en rådgiver, der havde en mulig dobbeltrolle i hele vindmølleprojektet.

Og nu tyder det på, at vindmølleprojektet ikke kommer til politisk behandling på denne her side af kommunalvalget, som afholdes 16. november 2021.

En beslutning, der glæder en af beboerne ved Broholm.

- Det er den bedste beslutning. Det er vi meget glade for, siger Anker Knudsen og fortsætter:

- Så nu håber vi bare, at vi får en afslutning på det, så vi slipper for de vindmøller herude.