VM-gennembrud får Gidsel til at drømme om Flensburg

Mathias Gidsels indsats ved håndbold-VM har utvivlsomt vakt opmærksomhed i store udenlandske klubber, der kan bruge en højreback med hurtige fødder og finter i hofterne.

Og særligt én klub står højt på ønskesedlen for den 21-årige GOG'er, når han engang skal forsøge sig i en større liga end den danske.

- Jeg vil gerne prøve mig selv af i den tyske liga. Nu er to af mine bedste venner røget til Flensburg-Handewitt, så det ville være en drøm at komme derned, siger Mathias Gidsel.

Den slesvigske storklub skrev før denne sæson kontrakt med Lasse Møller og får fra sommer også tilgang af Emil Jakobsen. Begge spillere er hentet i netop GOG.

Gidsel har selv kontrakt frem til sommeren 2022, og han er som udgangspunkt indstillet på at blive i den sydfynske klub det næste halvandet år.

- Det er ikke et must for mig at komme afsted til sommer. Så længe jeg føler mig udfordret i GOG og den danske håndboldliga, og det gør jeg, så bliver jeg kontrakten ud, fastslår Mathias Gidsel.

Før semifinalerne ved VM er den unge slutrundedebutant den mest scorende på det danske landshold.

Gidsels i alt 34 mål rækker til en aktuel 15.-plads på hele turneringens topscorerliste.