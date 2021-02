VM-stjernen Gidsel: Det største jeg har oplevet

Han tog til VM som ukendt i den brede offentlighed og endte som verdensmester og kåret til turneringens bedste højreback.

Det er gået stærkt for den 21-årige GOG-profil Mathias Gidsel, der ikke lægger skjul på, at januar 2021 står som et foreløbigt højdepunkt i hans liv.

- I forhold til hvordan mine forventninger var, da jeg blev udtaget, og når man så ser, hvor jeg står nu, så er det det største, jeg har oplevet, siger Gidsel.

Da han i begyndelsen af måneden mødte ind i VM-lejren, havde han blot én A-landskamp på sit cv.

Men gode præstationer i testkampene op til turneringen overbeviste landstræner Nikolaj Jacobsen om, at Gidsel var værd at satse på.

Han bragede ind i VM med ti mål i premieren mod Bahrain, og derfra så den hurtige back sig aldrig tilbage.

- Det har været lidt ligesom et eventyr. Efter at jeg blev udtaget, var mit første succeskriterium, at jeg skulle være blandt de 16 i kamptruppen. Men det ændrede sig ret hurtigt.

- Heldigvis fik jeg en god kamp at starte på, så jeg kom godt i gang og fik noget selvtillid på dette niveau.

- Mine holdkammerater har været helt fantastiske til at hjælpe mig udenfor og på banen, og det har gjort det meget nemmere at være ung på dette hold, siger Mathias Gidsel.

Han nøjedes med en enkelt scoring i finalen, men det skyldes formentlig udelukkende, at han i 45 minutter var placeret på en uvant position som fløj efter Lasse Svans skade.