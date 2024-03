Voldsom brand i lade - brandvæsenets arbejde besværliggjort

Lørdag aften klokken 21.52 indløb en anmeldelse om brand i en lade hos Fyns Politi og Beredskab Fyn. Da betjente og brandfolk kom frem var der godt med flammer, fortæller vagtchef hos Fyns Politi Kenneth Taarnquist.

Vagtchefen fortæller videre, at slukningsarbejdet ikke blev nemmere af, at der i laden hos Vand og Affald Svendborg på Rytterskoven 7 var trykflasker og lastbiler. Ved midnatstid var branden dæmpet i en grad, hvor Fyns Politi kunne fra stedet.

Årsagen til branden er endnu ukendt. Det har nemlig ikke været muligt for politiet at komme ind i laden, og søndag morgen har beredskabet stadig brandvagt på i tilfælde af, at branden skulle blusse op igen. Først når beredskabet vurderer, at branden er helt slukket, kan politiet komme til, forklarer vagtchefen til TV 2 Fyn.