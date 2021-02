Vrimler med liv: Gammelt, sunket skib fungerer som nyt rev

Verdenen under havets overflade kan virke som lidt af et mysterie.

Det vrimler med liv nu Kewin Friis Kamelarczyk, projektleder, Geopark - Det Sydfynske Øhav

Kun uddannede dykkere har mulighed for at nå helt ned til det liv, alle ved, eksisterer på havets bund, men som de færreste har set med egne øjne. Ikke-uddannede dykkere kan højest nøjes med en snorkeltur i havoverfladen.

Måske er det netop, fordi livet under vand for de fleste udgør et mysterie, at man for år tilbage uvidende fiskede store sten op fra havets bund, for at bruge dem som byggematerialer.

På bunden af Svendborgsund ligger den gamle færge M/F Ærøsund og fungerer som gemmested for masser af dyreliv. Foto: Lars Seidelin, SDU

- For mange år tilbage skulle man bruge flere sten på land til at bygge med, og derfor blev der overalt i de danske farvande fisket store sten op. Man tænkte ikke over det dengang, men ved at fiske de store sten op, så fjernede man alle de naturlige gemmesteder, siger Kewin Friis Kamelarczyk, der er ansat som projektleder i Geopark - Det Sydfynske Øhav.

Med dybets gemmesteder fisket op, forsvandt dyrelivet i havet langsomt ind til ingenting. Og det skete altså i Svendborgsund.

Vrimler med liv

I et forsøg på at genskabe noget af det liv, der var gået tabt som konsekvens af de mange opfiskede sten, besluttede man i Svendborg at genoprette nogle af gemmestederne til dyrelivet på en lidt anderledes måde.

Man valgte at sænke den 55 meter lange, gamle færge M/F Ærøsund.

Og spørger man Kewin Friis Kamelarczyk, kan det kun siges at have været en succes.

- Før var der absolut ingenting på havbunden i Svendborgsund, og det er helt tydeligt, at der er sket en enormt ændring. Enhver der dykker ned til skibet vil kunne se, at det vrimler med liv nu, siger han til TV 2 Fyn og tilføjer:

- Desuden var formålet også at skabe en attraktion, der kunne booste oplevelsesøkonomien i Svendborg, og den sunkne færge endte med at blive en kæmpe attraktion og er det stadig i dag.

På færgen har særligt tusindevis af blåmuslinger bosat sig. Før færgen blev sunket var der ikke oplagte steder for muslinger og andre undervandsdyr at opholde sig. Foto: Lars Seidelin, SDU

Inspirerer til yderligere projekter

Inden færgevraget blev ført til bunds, foretog man en oprensning af alle miljørfarlige stoffer på skibet, så man var sikker på, at færgen kun blev en gevinst for havmiljøet.

Fordi den nedsunkne færge har gjort så stor en forskel, går Kewin Friis Kamelarczyk nu med sine kolleger og pusler med tanker om at oprette kunstige stenrev.

- Vi vil gerne have gennemført en evaluering af resultaterne, vi har opnået på færgen, og de erfaringer, vi har gjort os, vil vi tage med i vores videre arbejde med at genoprette biodiversiteten under havets overflade, siger Kewin Friis Kamelarczyk.

TV 2 Fyn var til stede i 2014 da M/F Ærøsund blev sænket ned til havets bund. Du kan se en video af begivenheden herunder: