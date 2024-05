Yen gør det - du kan også: Her er opskriften på at dyrke egne grøntsager hele året

Vi plejer at gøre det på samme måde år efter år, os der er så heldige at have lidt jord at dyrke grøntsager i. I foråret skal der forspires og sås, og til sommer høster vi. Derefter lukker vi ned for vinteren, indtil vi begynder forfra næste forår.

Den model er ingenlunde nok for Yen Frydensberg Egebak. Yen er opvokset på Ærø i et hjem, hvor haven var det naturlige omdrejningspunkt, og alle grøntsager på middagsbordet var dyrket i egen køkkenhave.

Så da Yen og hendes familie i 2011 købte en tilgroet landejendom lidt uden for Gudme, kastede de sig ud i et særdeles ambitiøst projekt: At blive selvforsynende med grøntsager. Året rundt. Økologisk og bæredygtigt på alle måder. Ingen opvarmning af drivhus, kun med regnvand.

Drømmen er blevet til virkelighed. På fuld tid arbejder Yen nu i sin have. Dyrker den, holder kurser i den, foredrag om den, og senest har hun udgivet bogen Dyrk grøntsager året rundt, som har ligget på bestsellerlisterne, siden den udkom i påsken.

I bogen giver Yen alle sine fiduser videre. For uanset om du har en altankasse eller et gigantisk stykke jord, som Yen, til rådighed, så er principperne de sammen. Og alle kan dyrke deres egen grøntsager - året rundt.