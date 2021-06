Tour de Storebælt: Anette skal køre dansk Tour de France-etape – og du kan komme med

- Tour de France i Danmark skal være en gul cykelfest for alle, hvor vi også har fokus på både elite- og motionscykling. Derfor er jeg utrolig glad for, at Tour de Storebælt giver både passionerede landevejscyklister og helt almindelige motionister en enestående mulighed for at deltage i et løb over Storebæltsbroen. Med tre forskellige distancer, som alle kommer henover et af de mest ikoniske steder for Touren i 2022, bliver det en unik oplevelse, siger Alex Pedersen, der er direktør for Grand Départ Copenhagen Denmark.

Tilbage i Nyborg glæder Anette Leisner sig over at Tour de France kommer til lige præcis hendes by.

- Det er rigtig godt for Nyborg, at alle lander her, så vi kan vise vores by frem. Og jeg håber selvfølgelig, at mange af dem kommer igen. Det kan måske også give nogen lyst til at prøve at komme og cykle med os. Men for hele Nyborg er det rigtig fint – både med motionsløbet og selvfølgelig Touren, siger Anette Leisner.