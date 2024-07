Jonas samler ind til trafikdræbtes børn: 7.000 bakker allerede op

- Hvis der er noget, vi mennesker igennem mange tusinde år ikke er særlig gode til, så er det, når noget er uforudsigeligt og ukontrollerbart. Der vil vi forsøge at genskabe kontrollen med at gøre noget, og det kan eksempelvis være at donere penge eller starte en indsamling for at hjælpe dem, der er direkte ramt af ulykken, i det her tilfælde de to børn.

Ifølge Jonas Mortensen spiller det også en rolle, at ulykken var forårsaget at et bilsammenstød.

- Jo nemmere vi har ved at forholde os til noget, jo nemmere har vi også ved at blive ramt, og jo mere ramt vi bliver, jo større er ønsket ofte til faktisk at ville gøre en forskel.

- Netop det med at køre i bil er jo noget, mange mennesker gør hver dag, eller i hvert fald kender mange, der gør. Derfor er det også nemt for mange at forestille sig, hvad det faktisk er, der er sket, og hvor forfærdelig en hændelse, det er. Og det gør, at mange vil bidrage til indsamlingen, siger han.