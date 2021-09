Arla efterlyser hundredtusindvis af bortkomne mælkekasser

Hvert år er mejerigiganten nødt til at producere omkring 300.000 nye mælkekasser som erstatning for dem, der er slidt eller bare forsvinder.

Virksomheden oplyser, at produktionen indebærer udledning af 825 tons CO2 hvert år, og at Arlas ejere, landmændene, til sammen betaler otte millioner kroner for at få produceret nye.

Bør ikke bruges som legetøj

- Vi ved, at danskerne er glade for vores mælkekasser, da vi tit støder på dem rundt omkring i gadebilledet. Desværre er det bare rigtigt dyrt for miljøet, når kasserne ikke kommer med retur, efter vi har leveret mælk, siger Bo Svane, der er logistikdirektør i Arla.

- Samtidigt bliver mælkekasserne ofte brugt på legepladser i daginstitutioner og i skolegårde. Men de er desværre ikke sikre at lege med, da de er designet til at levere mælk og ikke sikkerhedsgodkendt som legetøj. Det er jeg sikker på, at mange danskere ikke ved, når de beholder en kasse til leg i ny og næ, siger Bo Svane.

Arla lover i forbindelse med jagten på forsvundne mælkekasser, at de for hver indleveret kasse donerer fem kroner til Arla Fondens MADlejr, der underviser danske 6. og 7. klasses elever i sund mad og bæredygtighed.