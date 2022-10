Kan give skattesmæk: Fradrags-fidus går som løbeild på Facebook

- Det kræver altså både, at du er i beskæftigelse, fordi du ellers ikke har et beskæftigelsesfradrag og altså også, at du har en forholdsvis høj månedlig indtægt. Hvis du er berettiget, får du dog pengene uanset hvad.

For hvis du ikke går ind og retter forskudsopgørelsen bliver det nemlig bare modregnet i skatten for 2022 på den kommende årsopgørelse.

Skat: Træd varsomt

Hos Skattestyrelsen har man modtaget en del henvendelser fra borgere, der har været logget ind på deres forskudsopgørelse for 2022 og har opnået et højere fradrag, alene ved at trykke på beregn.

Men der er grund til at være opmærksom.

- Vælger man alene at trykke på beregn, uden at forholde sig til de øvrige oplysninger i forskudsopgørelsen, kan man utilsigtet risikere at give sig selv et skattesmæk, når årsopgørelsen kommer til marts 2023, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Jan Møller Mikkelsen:

- Det er blandt andet ændringer i løn, renter, kørselsfradrag osv. Disse oplysninger bliver nemlig ikke automatisk opdateret.

Udover at du bør sikre dig, at dine generelle oplysninger stemmer, kan det også få betydning, hvis trækprocenten har ændret sig i løbet af året - den er nemlig rundet op til nærmeste hele procent. Det kan gøre, at du kan have betalt en smule for meget i skat i løbet af året, men hvis du ændrer i din forskudsopgørelse så sent på året, kan det synes mere markant, hvilket altså kan gøre, at du pludselig til marts vil skylde penge i skat, hvis du samtidig har glemt at oplyse kørselsfradrag, renter, løn osv.

- Så vores råd er: Vær varsom, siger Jan Møller Mikkelsen.

En 790 millioner kroners håndsrækning

Hos BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab giver skatteekspert og chefkonsulent Henning Boye Hansen giver dog ikke meget for forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget.

- Helt ærligt, så er det jo så lidt en fis i en hornlygte. Medmindre man har naturgas og er ved at gå fra hus og hjem og har brug for hver en krone, kommer det jo ikke de mennesker, som har mest brug for pengene – nemlig de lavtlønnede – til gavn, siger Henning Boye Hansen og henviser til et svar, som han i sin tid fik fra Skatteministeriet.

Heri står der, at årsagen til forhøjelsen er, at man ønsker at kompensere de højtlønnede, som ikke får lige så stor glæde af eksempelvis den lavere elafgift, idet man primært rettede det tiltag mod dem med lavere indkomst.

- Det lyder godt og sympatisk, men jeg ville mene, at man kunne bruge pengene på mere fornuftig vis end ved at give højtlønnede 250 kroner efter skat om måneden resten af året, siger Henning Boye Hansen og tilføjer:

- De 500 kroner ekstra efter skat for de borgere, som er berettiget, svarer nemlig til 790 millioner kroner for ikke at tale om den sagsbehandling, der følger med.

En rød skattelettelse

Lovforslaget blev vedtaget 8.september 2022 med effekt fra 1.oktober 2022. Samtlige partier stemte for, og det undrer Henning Boye Hansen.

- Udover at 790 millioner kroner svarer til en minimal kompensation, når man giver det til så mange, så er der jo reelt tale om, at en rød regering har givet skattelettelser til de højest lønnede – og så har både SF og Enhedslisten endda stemt for, siger Henning Boye Hansen.