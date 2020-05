Trods maraton-aflysning: Fynske Jens løb stadig gennem Københavns gader

I dag, søndag, var det egentlig planen, at Københavns gader skulle være fyldt af tusindvis af motionsløbere i alverdens afskygninger, der prustende, svedende og med tunge ben skulle forsøge sig med at løbe maratondistancen på 42,2 kilometer.

Siden 1989 har Copenhagen Marathon nemlig arrangeret den lange løbetur for både professionelle og amatører gennem den gamle hovedstad, hvor der i 2015 var hele 250.000 tilskuere på gaden for at heppe på løberne.

Men som nærmest alt andet er maratonløbet blevet aflyst i år grund af corona-pandemien, der har lukket store dele af verden og Danmark ned.

"Jeg skulle nå at løbe et maraton, før jeg fylder 50 år"

Men hvad gør man så, når man har lovet sig selv, at man vil gennemføre et maratonløb, før man bliver 50 år – og det løb desuden var Copenhagen Marathon?

Det dilemma stod Jens Sommer-Thomsen fra Odense i for ganske nyligt.

Jeg kunne slet ikke bære, at jeg havde trænet et halvt år, for at kunne løbe turen – og så skulle det ikke være alligevel. Jens Sommer-Thomsen

- Jeg fylder 50 år i år – og jeg skulle nå at løbe et maraton inden. Jeg fylder 50 år til juni, så det var sidste udkald her i maj måned med Copenhagen Marathon, siger Jens Sommer-Thomsen, der både var tilmeldt og havde trænet hårdt op til løbet.

- Jeg har løbet på program siden januar måned. Så det første, jeg tænkte, var, at det var løgn. Simpelthen løgn. Alle forberedelser var røget på gulvet, men så gik der ikke mere end en dag, før vi besluttede, at vi skulle løbe det selv. Jeg kunne slet ikke bære, at jeg havde trænet et halvt år, for at kunne løbe turen – og så skulle det ikke være alligevel, tilføjer han.

For at nå målet havde han allieret sig med sin fætter, der har gennemført maratondistancen flere gange.

Alternativ rute og "stort" heppekor

Sammen med fætterens to svogere besluttede Jens Sommer-Thomsen sig for at nå målet alligevel – officielt løb eller ej.

Og nok var der ikke flere hundredetusinde københavnere på gaden for at heppe på de fire løbere – men alligevel var opbakningen stor.

- Vi mødtes her til morgen klokken ni, og så løb vi fra Østerport til Kastellet, Nordhavn, en tur i Dyrehaven, rundt om Kastellet igen og så sluttede vi på Lange Linie i dag – og nu er vi sluttet på 42,2 kilometer, fortæller Jens Sommer-Thomsen til TV 2 Lorry efter han har nået målstregen.

Først var planen at løbe den officielle rute, men når der var ikke var lukket for trafikken, blev det projekt hurtigt droppet igen. I stedet løb de altså en anden og langt mindre befærdet rute - men fortsat på 42,2 kilometer.

Jens Sommer-Thomsen havde sat sig for at gennemføre et maraton, før han fyldte 50 år. Det satte coronavirusset imidlertid en stopper for - men så afholdt Jens sit eget maraton i København. Foto: Privatfoto Foto: Privatfoto

- Vi har lavet en lille gimmick ud af det og fået lavet nogle ens T-shirts og fået lavet en medalje til vores uofficielle maraton, når vi nu ikke kunne løbe det rigtige. Nu kan jeg sætte kryds i bogen og sige, at nu har jeg løbet et maraton. Det er vildt fedt – det er ikke helt til at fatte endnu.

- Der har stået familie på vejen og bakket op og heppet. Jeg er meget taknemmelig over dem, som har støttet og supportet undervejs, tilføjer han.

Godkendt tid, 28 kilo lettere - men sikkert sidste maraton

Tiden blev fire timer, 19 minutter og 43 sekunder – og ifølge Jens Sommer-Thomsen er det ”helt tilfredsstillende for en gammel mand”, som desuden har tabt hele 28 kilo gennem træningen til løbet.

Men selvom tiden er godkendt og vægttabet helt kanon, er planen ikke at gennemføre endnu et maraton – hvert fald ikke lige foreløbig.

- Lige nu er det nok sidste gang, jeg har løbet et maraton. Det koster meget tid at træne op til. Der er sat meget tid til side for at nå det. Men det er en fed fornemmelse, når man når målet - og så er det super hårdt, lyder det fra den uofficielle vinder af det uofficielle Copenhagen Maraton 2020.