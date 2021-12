Vaccineskeptikere deler slikkepinde for at blive smittet og ”få et hurtigt coronapas”

Han oplyser, at selv unge kan få alvorlige sygdomsforløb, og at risikoen for indlæggelse er markant højere, hvis man ikke er vaccineret.

”Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret mod covid-19, uanset om du tidligere har været smittet med ny coronavirus. Det er rigtigt, at du også vil opnå immunitet, hvis du har været smittet, og i øjeblikket vil du blive betragtet som immun i mindst seks måneder.”

Tror på immunforsvar

Men Sundhedsstyrelsens opsang skræmmer ikke Kirsten. Hun mener fortsat, at planen om at få corona uden vaccine er den bedste for hende:

Er du slet ikke nervøs for at blive alvorligt syg af covid-19, hvis du får det uden at blive vaccineret?

- Nej, det er jeg absolut ikke. Jeg tror på, at mit immunforsvar nok skal klare det. Og jeg føler faktisk, at jeg har taget ansvar for, at jeg ikke har ladet mig vaccinere - i forhold til dem, der er i risikogruppen - ved at opsøge sygdommen, så jeg kan gå i isolation med det samme, fremfor at gå rundt med sygdommen - uden at vide det.

- Jeg tænker, at en sund livsstil, og de vitaminer, som der er forsket i - med zink og D-vitamin - så skal jeg nok klare det, siger Kirsten.