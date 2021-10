23 år og 3 korsbåndsskader - men landsholdskomet nægter at give op

Korsbåndsskaden i i 2020 var ikke en gang den første, hvorfor man godt kunne forestille sig, at det ville være svært for landsholdstalentet at finde motivation. Elver er dog - heldigvis - ikke klar til at opgive håndboldkarrieren.

- 23 år og 3 korsbåndsskader. Det var ikke en god nyhed, jeg vågnede op til efter operationen. Jeg var så tæt på at være tilbage på banen, men endnu en gang rammer uheldet på det værst tænkelige tidspunkt, og jeg må igen igennem et langt genoptræningsforløb.

- Jeg vil ikke give op. Der er stadig så meget mere, jeg vil opnå på banen, men lige nu er det også okay ikke at være okay. 2021 blev ikke mit år, men jeg håber, at 2022 kan blive det, og at tredje gang er lykkens gang, skriver Helena Elver på sin Instagram, hvor hun også deler et billede fra operationssengen: