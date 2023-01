Alle Pytlicks fravalg giver nu mening

Forventningerne bliver større og større, men de bliver indfriet gang på gang.



Fredag aften var unge Simon Pytlick igen en central faktor på det danske mandskab, og VM-debutanten endte også som dansk topscorer med seks mål i semifinalesejren mod Spanien.

Generelt har GOG-spilleren taget alle med storm i løbet af turneringen, og efter fredagens sejr havde en rørt Pytlick også svært ved at finde de rigtige ord.

- Lige nu ved jeg ikke helt, hvad jeg skal sige ... Det er en drøm, man har haft. Det er lidt grunden til, at man har sagt nej til mange ting i sine ungdomsår. Man har sagt nej til at skulle ud med venner, og nogle gange har man sagt nej til familien for at stå i sådan en situation her.

- Det er også derfor, at jeg ikke lige ved, hvad jeg skal sige lige nu. Det rører mig rigtig meget, at jeg skal stå i min første VM-finale med holdet. Det er mange timer, man har lagt i lokalet, og man har brugt mange timer på at drømme om at stå i sådan en situation her. At det hele kulminerer nu med en VM-finale, det er stort. Nu mangler vi bare det sidste step.

Èt moment fik det næsten til at sortne

Danmark startede fredagens semifinale mod Spanien bedst, og længe lignede det faktisk en relativt sikker dansk sejr.

Men efter pausen blev det danske forspring mindre og mindre, og mod kampens afslutning var det helt tæt.

Men i kampens sidste minut tog Niklas Landin en afgørende redning på straffekast, der cementerede kampens udfald. Og netop ved den redning gik virkeligheden op for Simon Pytlick.

- Jeg kunne også godt mærke, da Niklas tog bolden (det afgørende straffekast, red.), der sortnede det nærmest for mit ene øje. Der var jeg næsten godt klar over, at vi var der, fortæller den danske profil.

Nu mangler Simon Pytlick og Danmark kun det sidste step frem mod den ultimative triumf. Det er søndag klokken 21.00, hvor Frankrig venter i VM-finalen.

Se finalen direkte på TV 2 og TV 2 PLAY.