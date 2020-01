Axelsen bevidst om tiden efter badminton - dyrker 'ny side' mere nu

Herresinglen Viktor Axelsen er bare 25 år, men han kan allerede kalde sig verdensmester både for hold og individuelt. Desuden har han vundet OL-bronze og en række internationale turneringer - herunder sæsonfinalen to gange.

Lige nu er han aktuelt nummer fem på verdensranglisten og har store mål som All England-titlen, VM for herrehold på hjemmebane og sommerens OL i sigte. Det betyder dog ikke, at Viktor Axelsen ikke har tid til at tænke på andre mål i livet.

Læs også Viktor Axelsen trækker sig og er færdig ved sæsonfinalen i Kina

Op til nytår var han på besøg i Go' morgen Danmark som "dagens hemmelige gæst" (24 minutter inde i programmet), og her faldt snakken blandt andet på de bøger, den danske herresingle lige nu læser, når han ikke er på badmintonbanen.

Business-bøgerne om sydafrikanske Elon Musk - manden bag blandt andet Tesla - samt "Sell Or Be Sold: How to Get Your Way in Business and in Life" er det, som Axelsen vrider hjernen med. En modsætning til tidligere tendenser.

- Jeg har læst rigtig mange sportsbiografier, og de er enormt spændende. Da jeg var yngre, var det rart blive bekræftet i, der var andre, der havde været igennem det samme som mig selv med de samme tanker.

Jeg er stadigvæk bevidst om, badminton er alfa og omega på nuværende tidspunkt Viktor Axelsen

- De seneste par år er det gået mere business-vejen. Jeg synes, det er spændende, og der er en lille iværksætter i mig, hvor jeg hele tiden synes, det er spændende og noget, som jeg gerne vil prøve at dyrke i fremtiden, siger Viktor Axelsen.

Allerede i 2020 vil han dyrke det endnu mere i form af samarbejder med et firma om en slags online-akademi med træningsmetoder samt et andet firma med kosttilskud.

Har lært sig selv kinesisk

Selv har Viktor Axelsen allerede stiftet sin egen tøjkollektion - 'VA Collection', der kører videre på fuld skrue. Derudover har danskeren stjernestatus i badmintonlandet Kina, efter han har lært at tale kinesisk. Den høje fynbo slår da også fast i Go' morgen Danmark, at han er bevidst om tiden efter badminton.

- Det er jeg helt sikkert. Jeg har også været i gang med det kinesiske i mange år ved siden af, og det har krævet enormt meget tid. Jeg tror, jeg er en person, som præsterer bedre på banen, hvis jeg også har noget at bruge mit hoved til ved siden af banen. Det kan være at lære et nyt sprog, men det kan også være nu her med business-siden.

Læs også Viktor Axelsen: - Det er fedt, når de kinesiske fans råber mit navn

- Der er det vigtigt for mig, når jeg kommer hjem, at det hele ikke er badminton, for da jeg var yngre, gik jeg hjem og så badminton i timevis på YouTube. Nu er det lidt anderledes, siger Axelsen, der kommer vidt omkring i verden, når han spiller turneringer.

Håber at spille badminton til op i 30'erne

Det primære rejsemål er dog Asien, der lægger baner til langt størstedelen af turneringerne på World Touren.

- Jeg er jo meget priviligeret, når jeg er ude i verden, hvor jeg møder rigtig mange spændende mennesker både i sportens verden, men også folk, der laver business. Når folk hører, jeg taler kinesisk, siger folk, hvordan det kan bruges. Det er noget, som jeg vil prøve at udforske, så godt som jeg kan.

- Jeg er stadigvæk bevidst om, badminton er alfa og omega på nuværende tidspunkt. Men det betyder ikke, at der ikke er mange timer, hvor jeg skal ligge og slappe af, hvor jeg ligeså godt kan bruge tiden fornuftigt, tilføjer Axelsen.

Læs også Axelsen kommer med en opfordring til 'alt for seriøse' forældre

Han håber således, at kroppen - trods flere skader de seneste år - kan blive ved noget tid endnu.

- I hvert fald til jeg er 30 år. Jeg tænker, det er realistisk. Forhåbentlig også i starten af 30’erne. Nu har jeg døjet lidt med skader, så man ved aldrig, hvad der sker. Jeg tager et år af gangen og håber, jeg kan fortsætte mange år endnu.

Viktor Axelsen er hjemme over nytår, men allerede få dage inde i det nye år rejser han til Malaysia, hvor første turnering starter den 7. januar.