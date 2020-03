Axelsen er i All England-finalen for andet år i træk

Viktor Axelsen har gjort det igen, vundet en semifinale i den mytiske turnering All England.

Lørdag formiddag spillede Axelsen sig i finalen i Super 1000-turneringen med en sejr over Lee Zil Jia: 17-21, 21-13, 21-19.

I finalen kan Axelsen komme til at møde landsmanden Anders Antonsen.

En indledning i stimer

Lørdagens første semifinale kom fra land i et hæsblæsende tempo. De to spillere fik testet hinanden, og lidt usædvanligt skiftedes de til at tage nogle solide stimer af point.

Viktor Axelsen bragte sig på 5-1, inden den useedeede Lee Zil Jia bragte sig på 5-7 og derefter 6-10. Inden opholdet nåede Viktor Axelsen at sætte endnu en stime sammen, og efter et smash på over 400 kilometer i timen kunne han tørre sveden af panden med en føring på 11-10.

I opholdet pegede Axelsen selv på, at Lees stimer blev grundlagt af for passivt og for langsomt spil fra danskerens side af nettet.

I den anden del af første sæt fulgtes duellanterne tættere ad. Ved 16-15 kunne Axelsen have bragt sig foran med to, men danskeren smadrede en relativt let bold i nettet. Det var til stor frustration for Axelsen, der var lige ved at hamre ketsjeren i netkanten. Et tydeligt bevis på, at han var toptændt og udfordret af følelserne.

- Han må spille det ud her i første sæt, sagde TV 2 SPORTs badmintonekspert Joachim Fischer under kampen.

Lee Zil Jia virkede en anelse mere rolig, og med god variation i spillet sikrede han tre sætbolde ved 20-17. Han udnyttede den første mulighed, da han slog en kort bold på tværs af banen, og dermed måtte Axelsen afgive et sæt for første gang i dette års All England.

I pausen talte Axelsen med sine træner om frustrationerne, og så hæftede han sig ved mulighederne i kampen.

- Så snart jeg spiller klogt, så kommer det også, sagde Axelsen.

- Ja, så kommer der masser af muligheder, supplerede Jonassen.

Fantastiske dueller i andet sæt

I andet sæt kom Viktor Axelsen godt fra start, ligesom han gjorde i første, og ved stillingen 6-3 måtte Lee kapitulere, efter han delvist siddende og liggende havde skovlet to bolde tilbage på Axelsens halvdel. Denne gang tordnede Axelsen bold i gulvet i stedet for i nettet, og kort efter diskede danskerne op med endnu en god aktion.

Ved 8-4 slog Lee bolden på tværs af banen, og bedst som pointet så ud til at være afgjort, kastede Axelsen sig ned og sendte bolden tilbage og sikrede en fortjent føring på 9-4.

Inden opholdet smed Axelsen et par point, før Lee hjalp ham en smule ved at slå til en bold, der var på vej ud. Kort efter løftede Axelsen bolden tilbage, og denne gang lod Lee den gå - men så kom hjælpen fra vinden i hallen. Bolden blev løftet ind på linjen, og derfor kom Axelsen foran 11-8.

Efter opholdet fortsatte de to spillere med at udfordre hinanden på et niveau, vi ikke hat set tidligere i turneringen. Axelsen var dog ovenpå i de fleste dueller, og derfor var sætsejren på 21-13 ganske fortjent.

Intens afslutning

Det tredje og afgørende sæt startede modsat de to første. Lee Zil Jia kom bedst fra start, men trods 0-4 mistede danskeren ikke besindelsen.

Axelsen kæmpede sig derimod stille og roligt tilbage, og efter at have været bagud 9-11 ved opholdet fik han kontakt ved 11-11. Igen ved 14-14 var stillingen helt lige, og ved 15-14 kom Axelsen foran for første gang i sættet.

Derfra steg intensiteten et hak, og hver eneste bold blev afgørende. Ved 15-16 bad Lee Zil Jia om at få to bolde set igennem, men uden at have set rigtigt, og derfor kom Axelsen foran med et point. Kort efter havde Axelsen til gengæld held med en challenge: 18-17 til danskeren.

Lee Zil Jia nægtede dog at give op. Han formåede at slå alt over nettet, og ved 18-18 måtte Axelsen kaste sig ned for at sende bolden retur.

Ved 19-19 blev der, korrekt, dømt fejl på Lee Zil Jia. Han slog til bolden, mens den var på Axelsens banehalvdel, og det gav danskeren en matchbold. Den blev konverteret til sejr, da Lee Zil Jia gjorde en ende på en lang duel ved at slå bolden ud.

I finalen skal Axelsen møde enten Anders Antonsen eller Chou Tien Chen.

Antonsen spiller semifinale lørdag klokken 18. Alle semifinaler vises direkte på TV 2 SPORT og TV 2 PLAY.