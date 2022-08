Axelsen er i VM-finalen

Én kamp adskiller Viktor Axelsen fra at vinde VM-guld.

Lørdag formiddag viste den danske badmintonstjerne endnu en gang, hvorfor han ofte bliver kaldt verdens bedste badmintonspiller i øjeblikket. Chou Tien Chen gjorde ellers, hvad han kunne for at gøre semifinalen spændende, men 28-årige Axelsen var ganske enkelt for stærk, da det gjaldt.

Viktor Axelsen 2 - 0 Chou Tien Chen

1. sæt: 21-15

2. sæt: 21-17

Det er anden gang i karrieren, at Viktor Axelsen skal spille VM-finale. I 2017 gik danskeren hele vejen.

I finalen skal Viktor Axelsen møde Kunlavut Vitidsarn fra Thailand. De to har tidligere mødt hinanden fire gange, og hver gang er det endt med dansk sejr.

Ikke kun derfor vil Axelsen gå ind til slutkampen som klar favorit. Også fordi han har set noget nær uovervindelig ud ved VM, hvor han ikke har tabt et eneste sæt og end ikke været i ombolde.

Modstander forsøgte med aggressiv stil

Chou Tien Chen er nummer fire på verdensranglisten og på papiret en farlig modstander. Men han har det altid svært mod Axelsen, som han kun har slået to gange i nu 19 forsøg.

Denne gang forsøgte han sig med en aggressiv stil med masser af råb og fagter fra start. Håbet var formentlig at irritere Axelsen, men heller ikke den plan havde nogen stor effekt.

Den 28-årige fynbo bragte sig foran 8-2 og koncentrerede sig om at holde tempoet højt mod en modstander, der fredag var ude i en hård kvartfinale.

Træthed ramte Chou

Chou Tien Chen leverede dog en glimrende præstation og flere gange i andet sæt var taiwaneren foran.

Han fik aldrig styr på Axelsens stejle og stenhårde smash, der havde stor effekt. Mod slutningen var Chou tydeligt træt.

Viktor Axelsen blev verdensmester i 2017, men har ikke siden været på medaljepodiet i VM-sammenhæng.

Finalemodstanderen, Kunlavut Vitidsarn, indledte VM som 16.-seedet og har til dels profiteret af en flere overraskende resultater. De har gjort, at han før slutkampen kun har mødt én seedet spiller i turneringen.

Tidligere på året vandt han for første gang en World Tour-turnering, da han triumferede i den lavt rangerede German Open.