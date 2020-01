Axelsen er klar til finalen i årets første turnering

Viktor Axelsen har fået en perfekt start på 2020, og lørdag fortsatte han de positive takter.

Her spillede den danske stjerne sig i finalen i Malaysia Masters efter en sikker sejr over verdensranglistens nummer ni, Ng Ka Long, på 21-14, 21-18.

Mens der ikke var meget modstand til danskeren i første sæt, kom Ng Ka Long foran 5-0 i andet. Axelsen holdt dog hovedet koldt og tog de efterfølgende fem point. Det satte danskeren i gang, og så vandt han andet sæt og kampen med 21-18. Kampen blev afsluttet med en servefejl af Ng Ka Long.

Undervejs i kampen så Axelsen ud til at være træt og have ondt i kroppen. Han overvandt dog problemerne og har en finale at se frem til søndag.

Her møder Viktor Axelsen, der er nummer fem på verdensranglisten, verdensetteren Kento Momota fra Japan. I de indbyrdes kampe fører Kento Momota 13-1 mod fynboen.