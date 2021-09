Axelsen er tilbage i Danmark for at træne

Derfor er den danske landsholdslejr i disse dage samlet i Brøndby Hallen, hvor forberedelserne til de kommende verdensmesterskaber er godt i gang.

Heriblandt er et "nyt ansigt", da OL-gulvinderen Viktor Axelsen er tilbage i danske rammer. Han træner i disse dage med i Brøndby for første gang, siden han tilbage i august flyttede sin adresse og daglige træning til Dubai.

- Det er altid godt at se Viktor. Selvfølgelig er det det. Jeg tror, vi begge har glædet os til den her træning, så det har været en god start, siger cheflandstræner Kenneth Jonassen til TV 2 SPORT i forbindelse med landsholdstræningen mandag.

Inden Axelsen flyttede sin daglige træning til Dubai, var Kenneth Jonassen OL-guldvinderens personlige træner ved individuelle turneringer.

'Viktor er i god form'

Nu coacher Jonassen kun Axelsen i forbindelse med landsholdet.

- Det er for tidligt for mig at bedømme hans niveau. Det vigtigste er, at man altid kan regne med, at Viktor er i god form. Jeg er glad for det, jeg så i dag (mandag, red.). Og jeg er glad for det fællesskab, der var inde på banen mellem spillerne. De fandt lynhurtigt ind i rytmen og leverede en super træning til hinanden.

- Han træder ind i sin vante rolle, når man er udtaget til et mesterskab og er en af de vigtige brikker på holdet. Så får han den træning, der er behov for. Det falder helt naturligt, og min opgave er at optimere ham så godt som muligt frem til Sudirman Cup, siger Jonassen.

Den olympiske mester ønskede ikke at tale om Dubai og sin nuværende situation med TV 2 SPORT mandag.

Axelsen er udtaget til både Sudirman Cup og Thomas Cup.