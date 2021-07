Axelsen flyver i semifinalen - møder OL-sensation

Dansk magtdemonstration

Tendenserne fortsatte i andet sæt, hvor Axelsens suverænitet ikke var til at pille ved.

Danskeren opbyggede hurtigt en solid føring. Midtvejs i andet sæt førte Axelsen 11-6, og den føring gav han aldrig slip på igen.

Selvom Shi Yuqi slog lidt igen med tre point i træk fra 10-16 til 13-16, så dukkede der endnu en fejl op. Få øjeblikke senere rådede Axelsen over syv matchbolde. Det var dog kun nødvendigt med en enkelt for at vinde kampen.

Møder OL-sensation i semifinalen

Dermed kunne han bryde ud i jubel og fejre, at han igen står i en OL-semifinale.

- Det viser bare, at det jeg laver, det er det rigtige. Jeg er sund og rask og har ikke ondt nogle steder. Jeg er frisk og glæder mig. Jeg har det sjovt i stedet for at gå og tænke på alt muligt andet til et OL. Der har været enormt pres på, men det er kun, når man tænker på alle mulige andre folk, og hvad de synes.

- Jeg spiller først og fremmest for mig selv og alle de tætteste omkring mig. Det er en kæmpe styrke. Lige meget om jeg vinder eller taber, så har jeg gjort mit bedste, og jeg spiller eller træner ikke for nogen andre - andet end at se, hvor god jeg kan blive. Og fysisk er jeg lige, hvor jeg gerne vil være. Jeg glæder mig helt vildt til i morgen, sagde Axelsen efter sejren.